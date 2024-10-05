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В Одессе сообщают о повторных взрывах

Два взрыва произошли в Одессе

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Два взрыва произошли в Одессе. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Уточняется, что взрывы произошли с периодичностью примерно в две минуты.

Где именно произошли взрывы и есть ли пострадавшие и разрушения — не уточняется.

Накануне в подполье сообщили об ударе Вооруженных сил России по судоремонтному заводу в Одесской области.

В ночь на 29 сентября сразу в нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу. Сперва о возможной опасности предупредили жителей Одесской, Житомирской, Киевской и Сумской областей. Позже сирены сработали на территории Винницкой, Кировоградской и Черкасской областей.

28 сентября координатор николаевского подполья заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Одесской области. Они скрывались в санатории, расположенном в населенном пункте Сергеевке.

Ранее лидер николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об уничтожении склада с ракетами украинских войск в городе Одессе.

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