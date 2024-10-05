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В Воронежской области дроны ВСУ атаковали гражданские предприятия

Глава Воронежской области сообщил об атаке дронов на гражданские предприятия

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Воронежской области украинские дроны попытались атаковать несколько выпускающих гражданскую продукцию предприятий, написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, в результате произошедшего один мужчина получил осколочное ранение в руку. Кроме того, на одном из этажей предприятия произошел пожар. На другом предприятии обошлось без пострадавших и разрушений.

В ночь на 5 октября в 00:23 Гусев сообщил о режиме опасности атаки БПЛА в Воронежской области. Примерно через полчаса этот режим был отменен, однако через 35 минут вновь объявлен. В 1:25 глава региона написал о том, что над территорией Воронежской области при помощи сил противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы были подавлены несколько БПЛА, при этом режим опасности атаки дронов действует до сих пор.

Ранее в Румынии нашли обломки «российского дрона».

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