Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР пострадал сотрудник МЧС во время атаки беспилотника

МЧС: в Никитовском районе Горловки во время атаки дрона пострадал пожарный

close
МЧС России

В Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) во время атаки беспилотника ВСУ пострадал сотрудник МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала на месте инцидента из-за обстрела произошел пожар. В то время, когда личный состав следовал на место, автоцистерну атаковал беспилотник. В итоге водитель получил сквозное ранение плеча. Мужчину госпитализировали и его жизни ничего не угрожает.

Накануне четыре спасателя попали в больницу с контузией после атаки украинского дрона на автоцистерну в Горловке. После ликвидации очага возгорания пожарные заметили приближающийся беспилотник и едва успели спуститься в укрытие.

До этого спасатели получили ранения при атаке украинской армии на Горловку. Сотрудники МЧС тушили пожар в частном доме из-за попадания взрывоопасного предмета. В это время произошел повторный обстрел. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее сотрудники МЧС пострадали при пожаре в Ярославле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами