В ДНР пострадал сотрудник МЧС во время атаки беспилотника

В Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) во время атаки беспилотника ВСУ пострадал сотрудник МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сначала на месте инцидента из-за обстрела произошел пожар. В то время, когда личный состав следовал на место, автоцистерну атаковал беспилотник. В итоге водитель получил сквозное ранение плеча. Мужчину госпитализировали и его жизни ничего не угрожает.

Накануне четыре спасателя попали в больницу с контузией после атаки украинского дрона на автоцистерну в Горловке. После ликвидации очага возгорания пожарные заметили приближающийся беспилотник и едва успели спуститься в укрытие.

До этого спасатели получили ранения при атаке украинской армии на Горловку. Сотрудники МЧС тушили пожар в частном доме из-за попадания взрывоопасного предмета. В это время произошел повторный обстрел. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее сотрудники МЧС пострадали при пожаре в Ярославле.