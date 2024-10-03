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В США признали медлительность своей оборонной промышленности

FA: оборонная промышленность Китая в несколько раз опережает американскую

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Китай испытывает на себе экономические проблемы, однако его траты на оборону растут, а в некоторых областях китайская оборонная промышленность значительно опережает американскую. Об этом сообщает Foreign Affairs (FA).

Китай за короткие сроки разрабатывает и производит системы вооружений, предназначенные для сдерживания США, его оборонная промышленность фактически работает как в военных условиях, говорится в статье.

Так, Китай уже догнал США по своей способности создавать оружие в огромных количествах. Эта страна стала крупнейшим в мире судостроителем, опередив своего соперника: производственные мощности КНР в этом направлении, по данным FA, примерно в 230 раз превышают американские.

В период с 2021 по начало 2024 года оборонные предприятия Китая выпустили свыше 400 современных истребителей и 20 крупных военных кораблей. Также страна смогла удвоить запас ядерных боеголовок и более чем в два раза увеличить запас баллистических и крылатых ракет. Также был разработан новый бомбардировщик-невидимка.

Все это, отмечают авторы статьи, превратило Китайскую Народную Республику в «военного тяжеловеса», в то время как оборонная промышленность Соединенных Штатов не в состоянии успевать за подобным развитием, ей не хватает ресурсов и гибкости.

Ранее сообщалось, что в Госдепе поражены способностями армии и оборонно-промышленного комплекса России.

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