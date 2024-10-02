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Генштаб Израиля пригрозил Ирану ответным ударом

Глава Генштаба Израиля Халеви анонсировал ответный удар по Ирану

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Maya Alleruzzo/Reuters

Израиль ответит на ракетную атаку со стороны Ирана, израильские военные способны атаковать любую точку на Ближнем Востоке. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, слова которого передает пресс-служба военного ведомства еврейского государства.

«Мы ответим, мы знаем, как определять местонахождение важных целей, мы знаем, как наносить точные и мощные удары», — заявил он.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Позже американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Иран от дальнейших действий, направленных против Израиля и США.

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что США наряду с Израилем продумывают варианты ответа на недавнюю атаку Ирана по израильской территории.

Ранее Джо Байден заявил, что в отношении Ирана будут введены новые санкции.

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Удар Ирана по Израилю
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