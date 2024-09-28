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В Ливане признали потерю контакта с главой «Хезболлы»

AFP: «Хезболла» потеряла контакт с генсеком Насраллой с вечера пятницы

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Marwan Naamani/Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболла» потеряло контакт с генсеком организации Хасаном Насраллой с вечера пятницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Контакт с Хасаном Насраллой потерян с вечера пятницы», — сказали источники французского информагентства, близкие к «Хезболле».

Других подробностей не приводится.

28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные страны ликвидировали лидера «Хезболлы» в пятницу. В пресс-службе ВВС Израиля заявили, что истребители страны под руководством разведывательного крыла и системы обороны нанесли удар по центральному штабу шиитского движения, расположенном под жилым домом в районе Дахия в Бейруте.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС на юге Сирии.

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Операция Израиля в Ливане
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