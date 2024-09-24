Подразделения украинских войск в городе Курахово Донецкой народной республики (ДНР) испытывают проблемы из-за налетов российской авиации, от которых они не могут защититься. Об этом пишет немецкая газета Bild, журналист которой Юлиан Репке побывал в Курахово.

По словам Репке, самолеты Воздушно-космических сил РФ регулярно наносят по позициям ВСУ удары при помощи фугасных авиабомб (ФАБ).

«Мы слышим от солдат здесь, что у них нет никакой возможности защищаться от этих авиаударов, потому что у них просто нет систем ПВО, которые могли бы... сбивать [российские] самолеты», — рассказал репортер.

22 сентября депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского потеря Украиной Угледара является лишь вопросом времени. По ее словам, за Часовым Яром фортификаций нет, а города Константиновка, Курахово и Селидово совершенно не подготовлены к обороне.

До этого стало известно, что группировка подразделений украинской армии, находящаяся в Угледаре, фактически попала в оперативное окружение.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются вывести из Угледара группы военных.