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США и Британия хотят тайно разрешить Украине бить вглубь России

США и Британия хотят разрешить Украине использовать оружие для ударов вглубь РФ

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Evgeniy Maloletka/AP

США и Великобритания хотят тайно разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь РФ в частном порядке в ближайшие недели, сообщает радиостанция LBC.

Отмечается, что изменение позиции будет подтверждено только после ударов первых ракет.

Окончательное решение может быть принято на Генеральной Ассамблее ООН, которая откроется 24 сентября в Нью-Йорке.

19 сентября стало известно, что Европейский парламент (ЕП) призовет страны Евросоюза снять ограничения для Украины на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России. В ответ на это в Госдуме пообещали «ответ с применением более мощного оружия».

16 сентября сообщалось, что Великобритания не разрешит Украине бить ракетами Storm Shadow британского производства вглубь территории России без одобрения США.

Ранее названа задача нового главы МИД Украины.

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