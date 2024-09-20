Министерство обороны России рассказало, что подразделения группировки войск «Север» за неделю освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Успеновка и Борки.

Также были сорваны попытки проведения контратак и ввода резервов противника.

Отмечается, что на Волчанском и Липцовском направлениях было нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских военных составили до 3510 военнослужащих, 18 танков и ряд другой техники.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки безуспешно пытались провести контратаки в направлении трех населенных пунктов — Малая Локня, Кремяное и Любимовка. В результате украинские войска потеряли до 30 человек. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили технику противника, включая артиллерийскую установку «Гвоздика» и бронированные машины.

Ранее в США рассказали о планах ВСУ передислоцировать силы из Курской области.