Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали об освобожденных группировкой «Север» населенных пунктах

Минобороны: группировка «Север» освободила Успеновку и Борки в Курской области

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство обороны России рассказало, что подразделения группировки войск «Север» за неделю освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Успеновка и Борки.

Также были сорваны попытки проведения контратак и ввода резервов противника.

Отмечается, что на Волчанском и Липцовском направлениях было нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинских военных составили до 3510 военнослужащих, 18 танков и ряд другой техники.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки безуспешно пытались провести контратаки в направлении трех населенных пунктов — Малая Локня, Кремяное и Любимовка. В результате украинские войска потеряли до 30 человек. Кроме того, Вооруженные силы РФ уничтожили технику противника, включая артиллерийскую установку «Гвоздика» и бронированные машины.

Ранее в США рассказали о планах ВСУ передислоцировать силы из Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами