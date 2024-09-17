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Генерал рассказал о резервах ВСУ для переброски в Курскую область

Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская армия все еще располагает резервами, которые могут быть переброшены к Курской области. Об этом заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с изданием «Чита.ру», видеозапись опубликована в Telegram-канале офицера.

Он не стал прогнозировать продолжительность российского контрнаступления, подчеркнув, что многое зависит от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Здесь много подводных камней», — сказал Гурулев.

Генерал оценил как «приличное» количество резервов ВСУ. По его мнению, здесь не нужно проявлять спешки, важно дать российским военнослужащим выполнять свою работу.

«Идет сегодня успешно операция, и слава Богу», — добавил он.

До этого командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе российской группировки войск «Север», сообщил, что часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и сейчас оказались в окружении.

Ранее жительница курского села рассказала, как уезжала на велосипеде из-под обстрела.

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