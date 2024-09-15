В Иране увидели послание в ракетном ударе хуситов по Израилю

Иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер усмотрел в ударе йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по Израилю послание Тель-Авиву и Западу, передает РИА Новости.

Утром движение «Ансар Аллах» заявило, что ударило по военному объекту в израильской Яффе около Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой. Хуситы утверждают, что целью был военный объект. На фоне атаки во многих городах центральной части Израиля включили сирены воздушной тревоги, около 2 млн израильтян пришлось спуститься в бомбоубежища.

Никто не пострадал, позднее в Армии обороны Израиля заявили, что ракета, скорее всего, развалилась на фрагменты в воздухе. После произошедшего премьер страны Биньямин Нетаньяху сказал, что хуситы должны знать, что за любую атаку на Израиль придется платить «высокую цену».

По мнению Модаббера, удар — это «недвусмысленное послание» Израилю, США, Франции и Британии.

«Единственный путь состоит в том, чтобы США и Великобритания вместо того, чтобы создавать напряженность и кризисы [в регионе Ближнего Востока] и поддерживать Израиль, убедили Израиль уйти из Газы, воспрепятствовали любой атаке [Израиля] по территории Ливана и [в частности] Южного Ливана и направили Израиль к полному перемирию», — сказал иранский эксперт.

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