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Россия помешала Украине наводить ракеты

Times: российская РЭБ сделала бесполезными попытки ВСУ применять GPS

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Радиоэлектронная борьба (РЭБ), которую применяют ВС РФ, сделала безрезультатными попытки Украины использовать систему GPS для наведения ракет. Об этом пишет газета Times со ссылкой на военный источник.

«Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее», — уточнили в статье.

По данным издания, этот фактор мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать британские ракеты Storm Shadow без разрешения со стороны США.

5 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регион поступила очередная партия комплексов РЭБ для подавления БПЛА. Они, в частности, были установлены на автомобили оперативных служб.

В конце августа США перепрограммировали системы РЭБ на F-16 для украинских ВВС. Военные уточнили, что стандартные системы не подходили по требованиям, поэтому были разработаны новые процессы и подходы.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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