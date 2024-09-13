В Курской области сбили две управляемые авиабомбы ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в приграничном районе региона.

По его словам, две авиабомбы были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО).

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение прошедшей ночи сбили и перехватили 20 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. По данным министерства, восемь дронов уничтожены над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской. Еще по два беспилотника перехвачено и сбито над Смоленской и Орловской областями. Над Калужской областью ночью был сбит один дрон.

Вечером 12 сентября Алексей Смирнов рассказал, что в приграничном районе Курской области были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины. Кроме того, были сбиты два БПЛА.

Ранее генштаб Финляндии ответил на обвинение в атаках дронов на Мурманскую область.