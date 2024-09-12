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Хельсинки отвергли обвинения в атаках на Мурманскую область

Генштаб Финляндии назвал ложным обвинение в атаках дронов на Мурманскую область

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Sergei Grits/AP

Генштаб Финляндии назвал ложным обвинение ВС страны в причастности к атакам дронов на Мурманскую область России. Об этом пишет Yle.

В финском военном ведомстве заявили, что беспилотники, атаковавшие РФ, не запускались из Финляндии.

«Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», — подчеркнули в Генштабе.

Отмечается, что в Хельсинки продолжат следить за ситуацией в связи с атакой.

До этого Telegram-канал Mash писал, что дроны ВСУ пытались атаковать аэродром под Мурманском при поддержке НАТО.

По данным канала, который ссылается на карты полетов, перед началом атаки на границе РФ наблюдалась активность двух шведских самолетов-разведчиков — S102B и Gulfstream Aerospace TP 102C (G-IV-SP). Отмечается, что первый из них регулярно летает у Калининградской области, а второй в августе 2023 года проводил разведку в Финляндии у российской границы.

Согласно предварительной информации, после осуществления разведки с финского аэропорта Ivalo были запущены два крылатых дрона типа А-22 «Летучая лисица».

Ранее в России назвали учения НАТО в Финляндии элементом гибридной войны.

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