Украинский беспилотник сбили над приграничным регионом РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Уничтожение БПЛА самолетного типа произошло около 19.30 мск.

11 сентября ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

В среду украинский FPV-дрон атаковал КамАЗ во время проведения уборочных работ в Грайворонском городском округе Белгородской области.

В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 144 украинских беспилотника над девятью регионами РФ. В подмосковном Раменском дроны попали в многоквартирные дома, одну из женщин спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали страны, стоящие за атакой украинских дронов на Раменское.