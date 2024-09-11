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Российские военные начали масштабное контрнаступление в Курской области

Mash: ВС РФ начали контрнаступление в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Солдаты подразделений ВС РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. Об этом сообщили корреспонденты Mash со ссылкой на свои источники среди военных.

По данным канала, российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. Теперь, по последним данным канала, ВС России наступают в районах Апанасовки и Мартыновки. При этом официальных сведений от Минобороны РФ не поступало.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» заявил, что в операции участвуют Тульская 106-я дивизия ВДВ, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), а также крымский десант.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», часть подразделений ВСУ оказалась под угрозой окружения, в то время как передовые группы российских войск продолжают наступление как на юг, так и на восток.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 11800 военнослужащих, сообщали в Минобороны. Подробнее о контрнаступлении — в материале «Газеты.ru».

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал об «очень больших» потерях ВСУ в Курской области.

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