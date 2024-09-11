Смирнов сообщил о сбитой на подлете к Курской области бомбе

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что на подлете к Курской области была сбита авиационная бомба.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области», — написал он.

Врио губернатора поблагодарил российских военнослужащих за работу систем противовоздушной обороны.

Сообщение было опубликовано в 8:33 мск. До этого, в 8:22, Смирнов сообщал о ракетной опасности в регионе, которая была отменена спустя три минуты.

Накануне врио губернатора заявил, что в регионе сбили авиационную бомбу Вооруженных сил Украины.

В ночь на 11 сентября в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Орловской, Белгородской и Курской областями.

Ранее в интернете опубликовали кадры прорыва российских войск в Курской области.