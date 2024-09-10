Бойцы РФ попросили «передать в Москву» информацию о преимуществе дронов ВСУ

Депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов сообщил в своем Telegram-канале, что участники спецоперации рассказали о превосходстве украинских беспилотников над российскими и в количестве, и в качестве. Это, по словам военных, обеспечивает Вооруженным силам Украины контроль над небом в зоне боевых действий.

Иванов заявил, что связался с военнослужащими на передовой в Херсонской области после ночной массированной атаки беспилотников по территории РФ.

«Передайте в Москве, что производство ФПВ (FPV-дронов. — «Газета.Ru») надо увеличивать не в пять раз, а в 50 раз», — привел он дословную цитату бойцов.

Военные рассказали, что небо в прифронтовой зоне находится под контролем Украины даже ночью, так как украинские дроны оснащены камерами ночного видения. Солдаты отметили, что без контроля в небе бесполезно говорить о продвижении вперед.

От себя депутат заявил, что Россия улучшила ситуацию с производством беспилотных аппаратов в сравнении с 2022 годом, но «работы еще много».

7 сентября начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что у Киева есть беспилотники, которые могут достичь целей в России на расстоянии до 1800 километров. В тот же день телеканал CNN рассказал о новых дронах в распоряжении ВСУ, которые способны сбрасывать расплавленный метал. Издание Bild рассказало о том, что украинская армия впервые применила в бою новую разработку — летающий автомат Калашникова.

Инструктор школы БПЛА рассказал о способе безопасно таранить дроны.