В зоне проведения спецоперации российские военные продолжают продвижение вперед. За неделю их темп немного снизился и без учета Курской области составил 21,2 кв. км в сутки. ВСУ с большими потерями перешли к обороне под Курском, а также усилили мобилизацию, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко в эфире 360.ru, комментируя ситуацию на поле боевых действий.

Эксперт напомнил об освобождении Водяного на Угледарском направлении, добавив, что сейчас продолжаются бои за высоты шахт «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3».

Что касается Курской области, то офицер украинской армии Николай Мельник подтвердил, что ВСУ перешли к обороне, а российские военные готовятся перейти в контрнаступление, напомнил Онуфриенко.

«Мясник [главком ВСУ] Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о потере инициативы в курской операции. Неудивительно, что в тылах хунты мобилизация идет все более жестко и откровенно», — убежден эксперт.

Он напомнил, что под Курском ВСУ потеряли более 11 тыс. военных, добавив, что в целом потери составляют 1-1,3 тыс. человек в сутки. На Покровском направлении российские военные берут в клещи Украинск, подбит еще один танк Abrams, сообщил военный эксперт.

«Наши тоже постепенно продвигаются на запад, о чем противник предпочитает не сообщать», — заключил Онуфриенко.

Напомним, по данным Минобороны на 8 сентября украинская армия потеряла более 11 тыс. военнослужащих, а также 87 танков, 42 боевые машины пехоты и другую военную технику. Накануне сообщалось об отражении трех атак ВСУ в регионе.

Ранее Шойгу озвучил цель украинской атаки на Курскую область.