Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт раскрыл подробности ситуации в зоне СВО и под Курском

Военэксперт Онуфриенко: ВСУ умалчивают потери и проводят жесткую мобилизацию

close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В зоне проведения спецоперации российские военные продолжают продвижение вперед. За неделю их темп немного снизился и без учета Курской области составил 21,2 кв. км в сутки. ВСУ с большими потерями перешли к обороне под Курском, а также усилили мобилизацию, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко в эфире 360.ru, комментируя ситуацию на поле боевых действий.

Эксперт напомнил об освобождении Водяного на Угледарском направлении, добавив, что сейчас продолжаются бои за высоты шахт «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3».

Что касается Курской области, то офицер украинской армии Николай Мельник подтвердил, что ВСУ перешли к обороне, а российские военные готовятся перейти в контрнаступление, напомнил Онуфриенко.

«Мясник [главком ВСУ] Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о потере инициативы в курской операции. Неудивительно, что в тылах хунты мобилизация идет все более жестко и откровенно», — убежден эксперт.

Он напомнил, что под Курском ВСУ потеряли более 11 тыс. военных, добавив, что в целом потери составляют 1-1,3 тыс. человек в сутки. На Покровском направлении российские военные берут в клещи Украинск, подбит еще один танк Abrams, сообщил военный эксперт.

«Наши тоже постепенно продвигаются на запад, о чем противник предпочитает не сообщать», — заключил Онуфриенко.

Напомним, по данным Минобороны на 8 сентября украинская армия потеряла более 11 тыс. военнослужащих, а также 87 танков, 42 боевые машины пехоты и другую военную технику. Накануне сообщалось об отражении трех атак ВСУ в регионе.

Ранее Шойгу озвучил цель украинской атаки на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами