Украинские войска начали поджигать леса, чтобы остановить наступление ВС РФ

Украинские войска начали жечь леса и поля, чтобы остановить продвижение подразделений Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Лисняка.

«Нами фиксируются акты поджогов лесов и сельскохозяйственных полей, в целях затруднения продвижения российских вооруженных сил. Украина подвергает опасности жизни граждан, используя тактику «выжженной земли», — заявил чиновник.

Он напомнил, что подобные действия, согласно Женевской конвенции, запрещены во время вооруженных конфликтов.

До этого глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев заявил, что Харьков и Харьковская область перейдут под контроль России, что позволит стране создать «санитарную зону» и обеспечить собственную безопасность. Конкретные сроки чиновник не назвал, но отметил, что «практически уверен в этом».

Ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за солнца взорвался склад с боеприпасами.