Bild раскрыл, кого тренировали в попавшем под удар училище в Полтаве

Военное училище связи в Полтаве, по которому Вооруженные силы России 3 сентября нанесли ракетный удар, обучало военнослужащих со всей Украины, в том числе с фронта. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что его корреспонденты не смогли верифицировать на месте удара сведения, в частности правительства Украины, о том, что под удар якобы попала больница.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 51 военного, еще 270 получили ранения.

Минобороны России подтвердило удар по военному училищу в Полтаве.

Ранее в Белом доме пообещали, что США усилят ПВО Украины после удара ВС РФ по училищу в Полтаве.