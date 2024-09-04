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Саперы нашли взрывоопасные боеприпасы вблизи ЗАЭС во время визита МАГАТЭ

Минобороны: саперы обнаружили боеприпасы вблизи ЗАЭС во время визита МАГАТЭ

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РИА Новости

Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы вблизи станции. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В министерстве рассказали, что ВС РФ обеспечивали безопасное проведение плановой ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которую провел генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. В Минобороны уточнили, что на маршруте движения был объявлен режим прекращения огня.

«В районе перехода при осмотре дороги российскими саперами были зафиксированы взрывоопасные боеприпасы иностранного производства, обнаруженные в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС», — сообщили в ведомстве.

4 сентября Гросси вместе с делегацией агентства прибыл на ЗАЭС. К настоящему моменту делегация уже покинула станцию. Глава МАГАТЭ сообщил, что посетил насосную станцию и хранилище топлива.

Кроме этого, на ЗАЭС сообщили что состоялась очередная ротация специалистов МАГАТЭ.

Расположенная рядом с городом Энергодаром на левом берегу Днепра Запорожская АЭС является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ окажет техподдержку Украине в покупке российских атомных реакторов.

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