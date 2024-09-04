Стали известны подробности о ночном ударе по Львову на западе Украины

Российские военные ночью нанесли удар по крупному железнодорожному вокзалу в городе Львове на западе Украины, который считался важным логистическим узлом армии страны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Журналисты выяснили, что через этот вокзал осуществлялись поставки в страну западных вооружений.

По информации издания «Военное обозрение», атаке подверглись вокзал «Львов-Главный» и крупнейшее на западе страны локомотивное депо. В материале со ссылкой на местные паблики уточняется, что удар произошел во время транспортировки оборудования и боеприпасов из польского города Жешув.

«Косвенно это подтверждается повторной детонацией», — говорится в публикации.

Авторы статьи добавили, что с начала августа 2024 года в аэропорту упомянутого польского города приземлились около 40 самолетов с грузами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В основном это была техника из Великобритании, а также с американских военных баз на Ближнем Востоке и в Европе.

Утром 4 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью в Львовской области зафиксировали несколько прилетов. В том числе взрывы произошли в административном центре региона.

Ранее в Львовской области рассказали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.