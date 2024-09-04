Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о ночном ударе по Львову на западе Украины

«РВ»: российские войска ударили по железнодорожному вокзалу во Львове

close
Reuters

Российские военные ночью нанесли удар по крупному железнодорожному вокзалу в городе Львове на западе Украины, который считался важным логистическим узлом армии страны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Журналисты выяснили, что через этот вокзал осуществлялись поставки в страну западных вооружений.

По информации издания «Военное обозрение», атаке подверглись вокзал «Львов-Главный» и крупнейшее на западе страны локомотивное депо. В материале со ссылкой на местные паблики уточняется, что удар произошел во время транспортировки оборудования и боеприпасов из польского города Жешув.

«Косвенно это подтверждается повторной детонацией», — говорится в публикации.

Авторы статьи добавили, что с начала августа 2024 года в аэропорту упомянутого польского города приземлились около 40 самолетов с грузами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В основном это была техника из Великобритании, а также с американских военных баз на Ближнем Востоке и в Европе.

Утром 4 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью в Львовской области зафиксировали несколько прилетов. В том числе взрывы произошли в административном центре региона.

Ранее в Львовской области рассказали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами