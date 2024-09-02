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Польша подняла в небо истребители из-за России

Польша подняла в небо самолеты из-за активности российской авиации на Украине

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Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Польша ранним утром в понедельник, 2 сентября, подняла в воздух истребители из-за якобы активности дальней российской авиации. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает ТАСС.

В заявлении военного ведомства отметили, что «приняты все необходимые меры» для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Командование Польши обратило внимание, что в юго-восточной части страны возможно «повышение уровня шума».

В конце августа польское командование также поднимало в воздух истребители, ссылаясь также на повышенную активность дальней авиации ВС РФ.

До этого в Минобороны РФ заявили, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

20 августа евродепутат, бывший заместитель министра национальной обороны, экс-глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик заявил, что артиллерийских снарядов, произведенных оборонной промышленностью республики за год, хватит менее чем на неделю ведения военного конфликта.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

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Операция на Украине
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