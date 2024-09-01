Военная колонна из автомобилей США прибыла на базу на востоке Сирии

Военная колонна США из более чем 30 автомобилей прибыла на американскую базу на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военно-полевой источник.

По данным агентства, автомобили перевозят материально-техническое оборудование и военную технику. Источник уточнил, что колонна прибыла из провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

14 августа агентство Reuters сообщало, что авиабаза США в районе газового месторождения в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу. Отмечалось, что выпущенные снаряды не достигли цели и упали вблизи базы. Источник в органах безопасности уточнил, что атаку совершила некая группировка, предположительно поддерживаемая Ираном. В ответ на атаку возглавляемая США коалиция открыла артиллерийский огонь.

Нападения на американские объекты в регионе начались с начала военного конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года. Шиитские бойцы утверждают, что эти действия стали ответом на «агрессию, направленную против палестинцев израильским оккупационным режимом, поддерживаемым США».

Ранее истребитель коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30 в Сирии.