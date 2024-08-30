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ВСУ обстреляли Белгород, предварительно, из РСЗО Vampire

Mash: ВСУ могли применить РСЗО Vampire при обстреле Белгорода

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L3Harris Technologies

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили при обстреле Белгорода, по предварительным данным, ракетную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал обратил внимание, что украинские войска уже использовали данное вооружение при обстреле города.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила несколько воздушных целей. В результате атаки, по предварительным данным, загорелись два частных дома, а также были повреждены несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.

Позже Mash сообщил, что после атаки ВСУ четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще 12 человек получили травмы, медики оказывали им помощь.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородской области. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Ранее приграничный регион России попал под удар ВСУ.

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Обстрелы Белгорода
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