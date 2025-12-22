На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае запретят «вечные» скидки на маркетплейсах

SCMP: в Китае запретят интернет-магазинам принуждать продавцов к вечным скидкам
true
true
true
close
Global Look Press

В Китае владельцам маркетплейсов запретят принуждать продавцов предоставлять скидки покупателям, чтобы попадать выше в строке поиска. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление властей.

По данным журналистов, ряд государственных ведомств совместно опубликовали положения из 29 пунктов, которые вступят в силу 10 апреля следующего года. Уточняется, что список правил был принят в целях автономного контроля.

«Правила запрещают операторам платформ использовать собственное доминирующее положение, чтобы навязывать соглашения о «наименьшей цене». Платформам запрещено использовать ограничение трафика, понижение места в результатах поиска и алгоритмические штрафы, чтобы принуждать продавцов к хищническому снижению цен или эксклюзивным ценовым соглашениям», — пишет SCMP.

Кроме того, из положений, на которые ссылается издание, следует, что торговые площадки с указанной даты не смогут устанавливать разную стоимость или способы оплаты одних и тех же товаров, основываясь на данных покупателей, если на то нет их согласия. Еще одно правило — маркетплейсы будут обязаны указывать фактическую, а не заниженную цену товаров.

Ранее Милонов призвал запретить онлайн-торговлю конфетами с алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами