В Китае запретят «вечные» скидки на маркетплейсах

В Китае владельцам маркетплейсов запретят принуждать продавцов предоставлять скидки покупателям, чтобы попадать выше в строке поиска. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление властей.

По данным журналистов, ряд государственных ведомств совместно опубликовали положения из 29 пунктов, которые вступят в силу 10 апреля следующего года. Уточняется, что список правил был принят в целях автономного контроля.

«Правила запрещают операторам платформ использовать собственное доминирующее положение, чтобы навязывать соглашения о «наименьшей цене». Платформам запрещено использовать ограничение трафика, понижение места в результатах поиска и алгоритмические штрафы, чтобы принуждать продавцов к хищническому снижению цен или эксклюзивным ценовым соглашениям», — пишет SCMP.

Кроме того, из положений, на которые ссылается издание, следует, что торговые площадки с указанной даты не смогут устанавливать разную стоимость или способы оплаты одних и тех же товаров, основываясь на данных покупателей, если на то нет их согласия. Еще одно правило — маркетплейсы будут обязаны указывать фактическую, а не заниженную цену товаров.

