На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян объяснил пользу мира между Арменией и Азербайджаном

Пашинян: мир между Ереваном и Баку откроет возможности для отношений с Москвой
true
true
true

Достижение мира между Ереваном и Баку откроет новые возможности для армяно-российских отношений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как мы и говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, это то, что достигнутый мир откроет новые возможности и для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией», — заявил Пашинян.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

В ноябре армянский министр экономики Геворг Папоян сообщал, что российская пшеница теперь доставляется в Армению по железной дороге через Азербайджан.

Ранее в России заявили о готовности консультироваться с Арменией по параметрам «дороги Трампа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами