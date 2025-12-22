На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-министр Подмосковья Хубутия получил условный срок за нападение на бывшую с топором

Напавший на модель Юлию Ван экс-министр Подмосковья получил условный срок
Осторожно: Собчак/YouTube/РИА Новости

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия получил год условно за нападение на бывшую с топором. Об этом сообщает Baza.

Одинцовский городской суд вынес приговор Хубутии — год условно с испытательным сроком в год, уточняет источник.

В апреле Хубутия ворвался в дом к модели Юлии Ван, с которой у него есть общая дочь, и избил ее обухом топора, а затем скрылся. У Ван диагностировали закрытый перелом кисти, раны и ушибы рук и ног.

Хубутию задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Он был помещен под домашний арест. В мае Хубутия признался в нападении.

По словам Ван, до того как они расстались, Хубутия угрожал возлюбленной после того, как они расстались. Он говорил, что сможет забрать их общего ребенка, а саму женщину отправит в психиатрическую лечебницу.

В октябре сообщалось, что Ван уехала из России из-за новых угроз от Хубутии. По ее словам, на заседании по продлению Хубутии меры пресечения тот попросил «передать, что у него еще много топоров».

Ранее тренер крупной сети фитнес-залов напал на женщину в Рыбинске.

