Российский дрон уничтожил большую группу украинских солдат

Российский оператор БПЛА уничтожил дроном большую группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Работайте, братья».

«Ударный дрон ВС РФ обнаружил большую группу боевиков ВСУ при проведении ротации и сразу же по ней отработал.

Цель уничтожена», — отмечается в сообщении.

20 декабря Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российский оператор беспилотника с позывным «Царек» взял в плен троих военнослужащих ВСУ. Военный нанес удар дроном по выявленной позиции противника, после чего заметил трех украинских солдат, которые жестами дали понять, что готовы сдаться. «Царек» сопроводил троих бойцов ВСУ до российских позиций, где они были взяты в плен.

В начале декабря сообщалось, что десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии создали многоуровневую систему противодействия украинским беспилотникам на левом берегу Днепра. Система доказала свою эффективность — только в ноябре стрелки и снайперы полка уничтожили около 30 гексакоптеров ВСУ.

Ранее российский солдат поймал украинский FPV-дрон голыми руками.