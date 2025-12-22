Станкович объяснил свое поведение в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович, который 22 декабря официально стал наставником белградской «Црвены Звезды», заявил, что его скандальное поведение в России было связано с судейскими ошибками. Его слова приводит издание Sportinjo.

«Спартак» — это большой клуб. Началось все с шарфа и футболки [при встрече в аэропорту], но постепенно ситуация менялась. Каждые полгода становилось все хуже и хуже. Сейчас я стал опытнее, лучше подготовленнее и спокойнее. В России я был беспокойным из-за судей, я не люблю несправедливость, я играл в футбол, а не в крикет, это сбивало меня с ритма», — заявил Станкович.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Деян Станкович подписал контракт с «Црвеной Звездой».