Ученые поделились необычными фактами о лошади – символе 2026 года

Уже через несколько дней наступит Новый 2026 год, символом которого станет Красная Огненная Лошадь. Это животное сопровождает человека тысячи лет — не только как помощник в хозяйстве и спорте, но и как объект пристального научного интереса. Ученые Пермского Политеха рассказали, чем лошадь уникальна с точки зрения биологии и медицины. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Современные лошади произошли от гиракотерия — небольшого лесного животного, жившего около 50 миллионов лет назад. В ходе эволюции менялись размеры тела, строение конечностей и скелета, что позволило животным приспособиться к жизни в открытых степях и развить высокую скорость бега.

Одна из ключевых анатомических особенностей лошади — копыто. Это не несколько сросшихся пальцев, а фактически один сильно развитый третий палец. Более того, копыто выполняет функцию «второго сердца».

«При наступании на ногу упругая подушка в копыте помогает прокачивать кровь обратно вверх по конечности, снижая нагрузку на сердце на 30–40% и защищая суставы», — объяснил ассистент ПНИПУ Никита Фаустов.

Эволюция позволила лошадям дремать стоя благодаря специальному механизму фиксации суставов. Однако для глубокого сна им все же необходимо лечь. Еще одна особенность — невозможность дышать ртом. Она была полезна при длительном галопе, но в современных условиях делает животных уязвимыми при заболеваниях носовых ходов.

Даже «улыбка» лошади имеет научное объяснение. Поднимая верхнюю губу, животное активирует орган Якобсона — систему анализа феромонов, позволяющую «считывать» химическую информацию о сородичах.

Лошадь давно используется и в медицине. Лечебная верховая езда, или иппотерапия, помогает детям с детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра и другими неврологическими нарушениями.

«Ритмичные движения лошади стимулируют вестибулярный аппарат и способствуют формированию новых нейронных связей», — отметил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Особое место занимает кумыс — напиток из кобыльего молока. Он легче усваивается, содержит больше витаминов и пробиотиков, но из-за наличия алкоголя противопоказан детям, беременным и людям с заболеваниями ЖКТ.

Лошади также остаются незаменимыми в производстве жизненно важных сывороток — противоядий от змеиных укусов, столбняка и дифтерии. Их иммунная система вырабатывает антитела, которые затем используют для спасения людей. В прошлом даже конский волос применяли в хирургии как шовный материал — сегодня он остался лишь историческим артефактом.

Наконец, образ лошади активно изучается психологами. В психоанализе она символизирует силу, энергию и интуицию, а во снах может отражать переживание свободы, ограничений или внутренних ресурсов человека.

Так, символ года — это не просто красивый образ, а животное, которое на протяжении миллионов лет эволюции и тысячелетий рядом с человеком продолжает удивлять науку.

