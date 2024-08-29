Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на $5 млрд

Пентагон заключил с американской военно-промышленной компанией Lockheed Martin контракты на $5 млрд на выпуск, техническое обслуживание, модернизацию и применение истребителей пятого поколения F-35. Об этом со ссылкой на заявление министерства обороны США сообщает ТАСС.

На закупку систем для обучения управлению F-35, испытание самолетов, их производство, переброску, модернизацию и техническое обслуживание выделят $3,91 млрд. $1 млрд пойдет на обеспечение работы объектов, где обслуживаются F-35 и ведутся разработки, а также на совершенствование программного обеспечения истребителей. Около $200 млн Lockheed Martin получит за наращивание мощностей по ремонту самолетов.

До этого помощник главы американских ВВС Эндрю Хантер заявил, что Пентагон затягивает оплату истребителей пятого поколения F-35 корпорации Lockheed Martin, обвиняя подрядчика в задержках производства.

Ранее США заключили контракт на $226 млн на производство ракет ATACMS.