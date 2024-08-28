Экс-генерала СБУ объявили в международный розыск

Бывшего генерала Службы безопасности Украины объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса украинского генерального прокурора.

По данным офиса, чиновник занимал должность руководителя одного из государственных предприятий. За время своей работы он завладел денежными средствами в размере более 4,1 млн гривен (около 9 млн рублей). Также экс-генерал подозревается в незаконном обогащении на 32,7 млн ​​гривен (около 75,5 млн рублей) и организации подделки официальных документов.

В офисе генпрокурора Украины добавили, что бывшего генерала обвиняют в злоупотреблении служебным положением, завладении чужим имуществом в крупных размерах и мошенничестве.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Интерпол объявил в розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова. Мужчина занимал госдолжность в период с 2019 до 2021 года. На Украине его обвиняют в мошенничестве на сумму более 3,2 миллиона гривен (около 7 млн рублей).

Ранее во Львове задержали объявленного в розыск экс-прокурора и его тещу.