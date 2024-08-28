Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-генерала СБУ объявили в международный розыск

Интерпол объявил в розыск экс-генерала СБУ

close
100%
РИА «Новости»

Бывшего генерала Службы безопасности Украины объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса украинского генерального прокурора.

По данным офиса, чиновник занимал должность руководителя одного из государственных предприятий. За время своей работы он завладел денежными средствами в размере более 4,1 млн гривен (около 9 млн рублей). Также экс-генерал подозревается в незаконном обогащении на 32,7 млн ​​гривен (около 75,5 млн рублей) и организации подделки официальных документов.

В офисе генпрокурора Украины добавили, что бывшего генерала обвиняют в злоупотреблении служебным положением, завладении чужим имуществом в крупных размерах и мошенничестве.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Интерпол объявил в розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова. Мужчина занимал госдолжность в период с 2019 до 2021 года. На Украине его обвиняют в мошенничестве на сумму более 3,2 миллиона гривен (около 7 млн рублей).

Ранее во Львове задержали объявленного в розыск экс-прокурора и его тещу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами