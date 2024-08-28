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Интерпол объявил в розыск бывшего генерала СБУ

Экс-генерала СБУ Наумова объявили в международный розыск

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Edgar Su/Reuters

Интерпол объявил в розыск бывшего генерала СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Мужчина занимал госдолжность в период с 2019 до 2021 года. На Украине его обвиняют в мошенничестве на сумму более 3,2 миллиона гривен (около 7 млн рублей).

«Экс-генерал СБУ был задержан 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию на транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два драгоценных камня», — говорится в сообщении.

На данный момент Сербия отказывается экстрадировать Наумова на Украину из-за того, что дело против него могло быть открыто по политическим мотивам.

До этого генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что если сбежавший из Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук не явится самостоятельно, его объявят в международный розыск.

О бегстве парламентария стало известно 26 августа. По данным издания «Украинская правда», он пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим.

Ранее Украина объявила в международный розыск арестованного в РФ генерал-майора.

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