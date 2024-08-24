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Дроны ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области

Гладков заявил об атаке дронов ВСУ на три села в Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Байцуры. В результате удара здесь загорелась крыша одного из частных жилых домов, однако членам отряда добровольной пожарной охраны (ДПД) удалось оперативно потушить огонь.

«В доме повреждены кровля и окна», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, еще несколько БПЛА атаковали село Безымено. Из-за действий украинских войск в населенном пункте полностью сгорел один частный дом.

Также ударам подверглось село Новая Таволжанка, где после атаки беспилотников зафиксировали повреждение двух хозяйственных построек. Как отметил глава Белгородской области, строения находятся на территории частных домовладений.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил Гладков.

Иная информация о последствиях атак в настоящее время уточняется.

Ранее украинский БПЛА нанес удар по аэропорту в Белгороде.

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