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Три роты Нацгвардии Украины отказались воевать под Покровском

«Страна.ua»: три роты Нацгвардии отказались воевать под Покровском

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три роты 15-й бригады Национальной гвардии Украины отказались воевать под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на заявление бойца подразделения.

«Мы просто физически не можем держать оборону на позициях с такой недостачей личного состава», — заявил он.

Солдат ВСУ рассказал о переброске военнослужащих под Покровск в середине августа, несмотря на большой недостаток кадров. Так, в каждой роте осталось 10-13 человек при средней штатной численности в 80-100 бойцов.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Киев эвакуирует из Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Украине территории ДНР архивы и органы госвласти.

20 августа глава Мирноградской городской военной администрации Игорь Третьяк заявил, что у жителей Мирнограда в ДНР остаются считанные дни на эвакуацию.

Населенный пункт находится в 8-10 километрах от линии боевого соприкосновения.

Ранее ВС РФ взяли под контроль три села на Покровском направлении.

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