Некоторые участники НАТО нарушили обещания по поставкам оружия для ВСУ

Часть стран Североатлантического альянса до сих пор не выполнили взятые на себя обязательства по поставкам Украине оружия и военной техники. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников агентства, военная поддержка Киева со стороны государств НАТО остается неравномерной. Поэтому все члены альянса до начала осени вряд ли смогут выполнить взятые ранее обязательства. В частности, это касается поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Источники Bloomberg подчеркнули, что затягивание передачи вооружений негативно сказывается на боеспособности украинской армии.

До этого первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что выдающихся образцов, «ноу-хау», среди трофейной военной техники НАТО нет, в то же время она дороже российской.

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