Карты, которые рисуют Вооруженные силы Украины (ВСУ), отображая якобы контролируемые населенные пункты в Курской области, не соответствуют действительности. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Александр Казаков. По его словам, те, кто «рисует стрелочки», прекрасно понимают, что допускают очень высокую меру условности, стараясь хоть как-то отобразить обстановку.

«В Курской области идут маневровые действия. То есть ни одно подразделение ВСУ не остается на месте больше одного-двух часов. Это своего рода роевой принцип, они создают иллюзию присутствия», — отметил Казаков.

Что касается линии фронта в Донбассе, Вооруженные силы России планомерно продвигаются на запад, не оставляя за спиной серых зон, добавил эксперт.

Боевые действия на Курском направлении активизировались утром 6 августа. Украинские бойцы попытались пересечь границу и зайти на территорию одноименного региона, в том числе атаковав позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Президент Российской Федерации Владимир Путин позднее заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно, что российские военные остановили продвижение ВСУ в Судже.