Российский военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

Командир танка Т-72Б3 ВС РФ с позывным «Чех» рассказал, что подразделения ВСУ распались на малые группы в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

По словам военного, экипаж его танка выполняет «задачи не допустить прорыва противника в глубь Курской территории». Для этого совместно работают все — и воздушная, и наземная разведка.

«Отрабатываем по целям с корректировкой. Противник рассыпался на малые группы. Также путем воздушной, наземной разведки они отслеживаются и накрываются плотным огнем. Осуществляем огневую поддержку подразделений, находящихся в непосредственном столкновении с украинскими военнослужащими», — поделился Чех.

До этого британский военный эксперт Александр Меркурис говорил, что вторжение Украины в Курскую область ни к чему не приведет и будет стоить ее Вооруженным силам (ВСУ) огромных потерь в личном составе и технике. Эксперт оценил атаку ВСУ на Курскую область как «чрезвычайно дорогостоящую» и заявил, что Украина потерпит крах на этом направлении.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.