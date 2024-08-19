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В Кременной украинский беспилотник влетел в окно детского сада

В Кременной беспилотник ВСУ влетел в окно детского сада, пострадавших нет

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Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю' class="item-image" >
Телеграм-канал Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю

В Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинский беспилотник влетел в окно детского сада. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков.

«С использованием БПЛА, который влетел в окно, вооруженные силы Украины нанесли значительные повреждения зданию», — поделился Третьяков.

Он уточнил, что из-за близости к линии боевого соприкосновения детский сад был закрыт. Никто из охраны и воспитателей не пострадал.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной в Луганской народной республике. Таким образом российские войска смогли расширить зону контроля на данном участке фронта.

9 августа Третьяков сообщал об ударе ВСУ по больнице в Кременной. В результате удара пострадала работница учреждения, а также значительные повреждения получили здания больницы. Кроме того, оказались повреждены две машины скорой помощи, что ставит под угрозу оказание неотложной медицинской помощи жителям, заявил Третьяков.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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