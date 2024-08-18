Пленный боец нацгвардии Украины Александр Макиевский рассказал, что командиры украинских войск угрожают подчиненным ударами из РСЗО «Град» в случае, если солдаты решат покинуть позиции, чтобы спасти свои жизни. Слова военнослужащего цитирует ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Когда парни, чтобы выжить, захотели оставить позиции и отойти, им напрямую сказали, что в этом случае по ним нанесут удар кассетой «Града», а все потом спишут на войну», — утверждает Макиевский.

Отмечается, что солдат служил в 35-м полку украинской нацгвардии. После попадания в плен он рассказал, что ВСУ заверяют новобранцев, что те будут находиться на второй линии обороны, а на деле ими «затыкают дыры» на передовой.

До этого сообщалось, что отряд имени Максима Кривоноса, в который вошли экс-бойцы ВСУ, выступающие против политики действующих украинских властей, готовы отправиться в Курскую область, чтобы воевать против бывших сослуживцев.

Ранее сообщалось о поимке бойца ВСУ, похищавшего мирных жителей Курской области.