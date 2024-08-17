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В США назвали первое действие России в случае начала войны с НАТО

Экс-разведчик Риттер: в случае войны с РФ западные спутники будут уничтожены

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Андрей Бортко/РИА Новости

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of рассказал, каким будет первый шаг России в случае столкновения с НАТО.

По его словам, первым делом российская сторона уничтожит спутники в случае военного конфликта с НАТО.

«Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены», — поделился бывший американский разведчик.

Он добавил, что США с союзниками сильно зависят от многочисленных спутников, и их уничтожение нарушит привычное функционирование систем обороны США.

До этого депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявлял, что мир находится на пороге третьей мировой войны из-за участия представителей западных стран в нападении на российскую территорию.

Он считает, что ответственность в случае начала войны будет полностью лежать на странах Запада. Страны – члены НАТО, по его словам, фактически санкционировали нападение на РФ, прикрываясь Украиной.

Ранее в НАТО обозначили признаки «российского вторжения».

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