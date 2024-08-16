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ВСУ понесли большие потери при попытке атаковать Белгородскую область

WP: большое число боевиков погибли при попытке атаковать Белгородскую область

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Большое число солдат и офицеров Вооруженных сил Украины погибли при неудачной попытке атаковать Белгородскую область. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова трех украинских военных.

На условиях анонимности солдаты и один командир ВСУ рассказали, что их попытка атаковать границу Белгородской области обернулась полным провалом — граница оказалась хорошо подготовлена к отражению нападения. Украинский солдат с позывным «Хакер» рассказал о деталях неудачной попытки атаковать, добавив, что все его сослуживцы были ранены.

«Хакер рассказал, что многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить. Обстрелы оставались такими интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней», — сообщает издание.

Только спустя время, по словам «Хакера», за тяжелоранеными украинскими солдатами прибыла бронетехника для эвакуации.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Ранее часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.

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