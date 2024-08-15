Стали известны подробности об атаке ВСУ на город Льгов Курской области

Украинские военные пытались атаковать город Льгов в Курской области при помощи кассетных боеприпасов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава населенного пункта Алексей Клемешов.

«Дежурными силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») была отражена атака воздушных целей с кассетными боеприпасами», — говорится в заявлении.

По словам Клемешова, из-за падения обломков снарядов ранения получили четыре взрослых человека. Двоим из них понадобилась госпитализация.

Кроме того, различные повреждения получили жилые дома и автомобили. Также украинские бойцы нанесли урон спортивному сооружению.

«Внимание! В случае обнаружения подозрительных объектов ни в коем случае к ним не приближайтесь», — добавил глава города.

О срабатывании систем ПВО в Льгове стало известно утром 15 августа.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный населенный пункт пострадали два человека. Позже Клемешов сообщил о еще двоих раненых.

Ранее в МЧС РФ рассказали, как проходит эвакуация жителей приграничных районов Курской области.