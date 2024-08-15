В Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в Курской области за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 340 бойцов в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за данный промежуток времени российские солдаты вывели из строя 19 единиц бронетехники ВСУ. Украинские войска лишились пяти боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Также были ликвидированы две станции радиоэлектронной борьбы и одна установка реактивной системы залпового огня.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин», — говорится в заявлении.

Более того, ВСУ лишились 96 автомобилей и 30 единиц иных видов техники. При этом в министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинских формирований в приграничных районах РФ продолжается.

Сражения в Курской области начались утром 6 августа, когда солдаты ВСУ пересекли границу и предприняли попытку прорваться вглубь региона. 12 августа временно исполняющий обязанности главы российского субъекта Алексей Смирнов сообщил, что под контролем украинских бойцов оказались 28 населенных пунктов.

15 августа командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что силы ВСУ в Курской области тают с каждым днем.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали нападение на Курскую область.