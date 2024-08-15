Силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 11:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в публикации.

15 августа Минобороны России сообщило, что утром был сбит беспилотник ВСУ в Белгородской области.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников два населенных пункта.

По его словам, в селе Отрадное после сброса взрывного устройства с дрона ВСУ различные повреждения выявлены в частном хозяйстве: пробита кровля, выбиты окна в доме, посечен фасад, а также летняя кухня. Кроме этого, сильно поврежден легковой автомобиль, полностью сгорели два транспортных средства.

В селе Петровка в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены заборы и кровли. Полностью сгорел автомобиль. Также повреждена линия электроснабжения. Жители одной улицы временно остаются без света, сообщил губернатор.

Ранее в Белгородской области начал действовать режим ЧС регионального уровня.