Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов на Херсонском направлении фронта. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Пломбир».

«Противник на Херсонском направлении более-менее ослабел, начинаем его давить», — заявил военный.

«Пломбир» добавил, что по FPV-дронам и сбросам снарядов уже на протяжении нескольких недель снизилась интенсивность. Кроме того, произошло прекращение ударов кассетными боеприпасами.

По мнению офицера, это связано в том числе с переброской Украиной ресурсов на операцию в Курской области.

«Пломбир» также отметил, что ВСУ продолжают попытки форсировать Днепр малыми группами войск.

До этого телеканал Sky News со ссылкой на украинских военнослужащих сообщал, что российская армия ведет безостановочный штурм позиций ВСУ, используя широкий спектр вооружений и большое число артиллерийских снарядов.

Ранее в США заявили, что успехи российской армии поставили Зеленского в тупик.