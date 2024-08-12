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ФСБ показала видео с плененным в Курской области бойцом ВСУ

ФСБ показала кадры с бойцом ВСУ, связавшим атаку ВСУ на Курскую область с миром

ФСБ показала кадры с бойцом ВСУ, связавшим атаку Украины на Курскую область с планами заключения мирного договора. Видео приводит ТАСС.

Военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслан Полторацкий в ходе допроса рассказал, что некий мужчина с позывным «Стриж» доводил информацию до его командиров и называл атаку на Курск последней надеждой Украины.

«Захватить побольше территории, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории ваши на наши», — объяснил слова «Стрижа» Полторацкий.

До этого пленный военный заявил о плане ВСУ дойти до Курска и Белгорода.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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