Украинский десантник, которого взяли в плен в Курской области, рассказал, что, согласно плану Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные Украины должны были дойти до Курска, а затем — до Белгорода. Его слова с допроса ФСБ приводит «Интерфакс».

«Наша цель — дойти сначала до Курска, от Курска дойти до Белгорода», — сказал он.

По его словам, операция по вторжению украинских войск в Курскую область разрабатывалась с 28 июля.

Кроме того, он заявил, что в ходе боевых действий слышал по рации переговоры на английском, польском и, предположительно, французском языках.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. По данным министерства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее российские военные заполучили технику НАТО в Курской области.